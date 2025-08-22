Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’

‘ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’

Veda mesajında "işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum" sözlerini kullanan Ahmet Çakar, ayrılığın arkasındaki nedenlere dair detay vermekten kaçındı. Çakar, bu çarpıcı vedasını "Allah'a havale ediyorum" diyerek noktaladı.

Bışar Özbey, Gökhan Dinç ve Samet Süner gibi isimlerle futbol gündemini yorumladıkları programlarla bilinen BTV'den gelen bu ayrılık haberi, kanalın izleyicileri arasında büyük bir merak uyandırdı.