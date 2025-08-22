Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Çakar, çalıştığı kanala veda etti. ‘Allah’a havale ediyorum’ diyen ünlü yorumcu açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Ahmet Çakar’ın paylaşımı…
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulundu. BTV YouTube kanalından ayrıldığını belirten Çakar, kullandığı sert ifadelerle gündem oldu.
AHMET ÇAKAR’DAN FLAŞ VEDA
Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı şok bir açıklamayla BTV YouTube kanalından ayrıldığını duyurdu.
‘ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’
Veda mesajında "işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum" sözlerini kullanan Ahmet Çakar, ayrılığın arkasındaki nedenlere dair detay vermekten kaçındı. Çakar, bu çarpıcı vedasını "Allah'a havale ediyorum" diyerek noktaladı.
Bışar Özbey, Gökhan Dinç ve Samet Süner gibi isimlerle futbol gündemini yorumladıkları programlarla bilinen BTV'den gelen bu ayrılık haberi, kanalın izleyicileri arasında büyük bir merak uyandırdı.
Çakar'ın bu beklenmedik ayrılığı ve sert ifadeleri, spor camiasında geniş yankı buldu.