Galatasaray'dan 'Barış Alper' Transferine İlişkin Açıklama: 'Görüşmeler Yetkisiz'

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın olası transferi hakkında çok sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, teklifleri bir bir reddedilen NEOM'a tepki gösterildi.

Son Güncelleme:
Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’un Barış Alper Yılmaz için son teklifi 30+5 milyon euro olurken, milli yıldıza da Galatasaray’dan aldığı maaşın tam 7 katının teklif edildiği bildirilmişti.

Galatasaray, teklifleri bir bir reddederken, Suudi Arabistan ekibinin Barış Alper’le yetkisiz görüşmeler yapması sabırları taşırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

'GEREKLİ İHTARNAMELER İLETİLDİ'

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz” denildi.

Açıklamada, “Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine de yer verilirken, Barış Alper’in gidişine onay çıkmayacağına yönelik sinyal olarak algılandı.

Galatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım GeldiGalatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım GeldiSpor

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

