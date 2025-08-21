Galatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım Geldi

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, kendisine gelen astronomik teklifin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig ekibi Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği sürerken, Suudi Arabistan ekibi NEOM kesenin ağzını açtı. Barış Alper için Galatasaray’a 30+5 milyon euro önerildiği belirtilirken, yıldız oyuncuya da bir hayli yüksek bir ücret teklif edildi.

Galatasaray’ın bu teklifi reddetmeye hazırlandığı kaydedilirken, Barış Alper Yılmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Barış Alper Instagram’dan yalnızca siyah ekran paylaştı. Bu paylaşım kulübüne tepki olarak algılandı.

