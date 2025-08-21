Beşiktaş Lozan'da 'Kayboldu': Son Dakikalar Kabusa Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off'larında Lausanne ile karşılaştı. Beşiktaş sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak gruplara kalma şansını İstanbul'a bıraktı.

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Joao Mario, Abraham.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çaldı. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlendi.

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Mücadelede ilk düdük geldi.

5' Rakip maça hızlı başladı.Ceza sahasının dışında topla buluşan Soppy şutunu çekti ancak Ersin topu kornere çelerek gole izin vermedi.

9' Lausenne ataklarını sürdürürken, Diakite'nin pasında topla buluşan Sene ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak Ersin bir kez daha topun filelerle buluşmasını engelledi.

26' Orkun Kökçü'nün pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica, Mouanga'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

45' Sol kanattan topla gelen Jurasek bekletmeden ortasını açtı ancak Abraham'ın şutu kaleciden geri döndü. Seken topu önünde bulan Rashica topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş öne geçti.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarı Lausanne'nin santrasıyla başladı.

64' Sol kanatta topla buluşan Sene ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak top Paulista'dan geri döndü.

70' Sol kanatta topla buluşan Rafa ceza sahasına girdikten sonra pasını Abraham'a verdi ancak yıldız golcünün vuruşu savunmadan döndü.

83' Custodio'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içerisinde boş kalan Okoh topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

90' Beşiktaş Lausanne ile 1-1 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

