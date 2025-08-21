Fenerbahçe Hız Kesmedi

Fenerbahçe Süper Lig'e Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Fenerbahçe Hız Kesmedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Benfica karşılaşmasının ardından hız kesmeden Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Benfica maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik YanıtFenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik YanıtSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe
Uyumadan Önce İçin, Yattığınız Yerden Göbek Yağlarınıza Veda Edin
Uyumadan Önce İçin, Yattığınız Yerden Göbek Yağlarınıza Veda Edin
Kayserispor, Galatasaray’ın Belini Büke Bilecek Mi? Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin: ‘Hiç Şansları Yok, Onlar Kazanır!’
Ahmet Çakar’dan Bomba Tahmin
Galatasaray Ayrılığı KAP'a Bildirdi
Galatasaray Ayrılığı KAP'a Bildirdi
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi