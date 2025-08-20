Beşiktaş Eski Aşkına Geri Dönüyor! Solskjaer Onayı Verdi, Serdal Adalı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun
Yaz transfer dönemine bitmesini sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanat bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. Beşiktaş eski aşkına geri dönüyor! Teknik direktör Solskjaer onayı verdi, Serdal Adalı özel jetiyle İstanbul’a getirecek. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlıların gündeminde olan Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente ile yapılan görüşmelerde maaş konusunda mutabakata vardı. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun kulübü Sassuolo ile zorlu bir pazarlık sürecine girdi.
BEŞİKTAŞ ESKİ AŞKINA GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer önemli isim ise eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz. Rangers forması giyen genç sol bek için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle görüşmeler hızlandı.
SOLSKJAER ONAYI VERDİ! SERDAL ADALI ÖZEL JETİYLE İSTANBUL’A GETİRECEK
23 yaşındaki milli futbolcu, Beşiktaş’a dönmeye sıcak bakarken, siyah-beyazlı yönetim de transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Rangers kulübü, pazarlıklarda kapıyı 4-5 milyon Euro seviyesinden açtı.