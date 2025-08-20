Beşiktaş Eski Aşkına Geri Dönüyor! Solskjaer Onayı Verdi, Serdal Adalı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Beşiktaş’ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlıların gündeminde olan Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente ile yapılan görüşmelerde maaş konusunda mutabakata vardı. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun kulübü Sassuolo ile zorlu bir pazarlık sürecine girdi.