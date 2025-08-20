Zorlu Benfica Maçı Öncesi Jose Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı! Yıldız Oyuncu Kulübeye Çekildi: İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i…

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmesi için önünde tek engel kaldı. Kanarya, play-off ilk maçında Benfica'yı kendi sahasında ağırlayacak. Gözler ise kadrolara çevrildi. Gelen son dakika bilgisi ise taraftarları şaşkına çevirdi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho , bugün Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındaki kadro tercihini yaptı. Yıldız oyuncu kulübeye çekildi. İşte Mourinho’nun Benfica karşısında sahaya süreceği ilk 11…

Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi’ne adım atabilmek için zorlu bir mücadeleye girecek. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Benfica ile saat 22.00'de karşılaşacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Öte yandan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği ilk 11’i belirledi. Yıldız oyuncu kulübeye çekildi.

MOURINHO KADROYU DEĞİŞTİRMEYECEK

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında sahaya üçlü savunmayla çıkmış ve Sarı lacviertliler hücum hattında yaşadığı üretkenlik sorunu ile taraftarlarının büyük eleştiri almıştı. Ancak Portekizli teknik adamın sistemi ve Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu grubunu Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında da değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Mourinho'nun sadece sakatlığı nedeniyle İzmir ekibine karşı forma giyemeyen Mert Müldür'ün Benfica maçında yetişmesi durumunda Yusuf'un yerine değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Zorlu Benfica Maçı Öncesi Jose Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı! Yıldız Oyuncu Kulübeye Çekildi: İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i… - Resim : 1

YILDIZ OYUNCU KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Göztepe deplasmanında kaçıran Talisca'nın ise yedek soyunması bekleniyor.

Zorlu Benfica Maçı Öncesi Jose Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı! Yıldız Oyuncu Kulübeye Çekildi: İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i… - Resim : 2

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

Kaynak: Haber Merkezi

