Zorlu Benfica Maçı Öncesi Jose Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı! Yıldız Oyuncu Kulübeye Çekildi: İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi’ne adım atabilmek için zorlu bir mücadeleye girecek. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Benfica ile saat 22.00'de karşılaşacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Öte yandan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği ilk 11’i belirledi. Yıldız oyuncu kulübeye çekildi.

MOURINHO KADROYU DEĞİŞTİRMEYECEK

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında sahaya üçlü savunmayla çıkmış ve Sarı lacviertliler hücum hattında yaşadığı üretkenlik sorunu ile taraftarlarının büyük eleştiri almıştı. Ancak Portekizli teknik adamın sistemi ve Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu grubunu Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında da değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Mourinho'nun sadece sakatlığı nedeniyle İzmir ekibine karşı forma giyemeyen Mert Müldür'ün Benfica maçında yetişmesi durumunda Yusuf'un yerine değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

YILDIZ OYUNCU KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Göztepe deplasmanında kaçıran Talisca'nın ise yedek soyunması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

Kaynak: Haber Merkezi