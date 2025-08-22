Galatasaray'da İşler Fena Karıştı: Barış Alper Cephesinden Dursun Özbek'e Yalanlama Geldi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz cephesinden Dursun Özbek'in açıklamalarına yalanlama geldi. Açıklamada, "Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir” denildi.

Suudi Arabistan’ın NEOM ekibi Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a talip olmuş ve son olarak 30+5 milyon euro bonservis teklif etmişti. Barış Alper’e de yıllık 10 milyon euro vermeyi gözünü çıkaran NEOM, sarı-kırmızılı ekipte ortalığı karıştı.

Galatasaray dün yaptığı yazılı açıklamayla, NEOM’un Barış Alper’le izinsiz görüştüğünü ve FIFA kurallarını hiçe saydığını iddia etmişti.

'HER ŞEY KULÜBÜN BİLGİSİ DAHİLİNDE'

Barış Alper cephesi sessizliğini bozdu. Milli oyuncunun menajeri Tuncay Maldan, "Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir” dedi.

Maldan, Barış Alper’e verilen sözü hatırlatırken, “Barış'a "Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin." şeklinde söz verilmiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım GeldiGalatasaray Teklifleri Bir Bir Reddetti, Barış Alper'den Olay Yaratan Paylaşım GeldiSpor
Milyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek AçıkladıMilyonlarca Taraftarın Merakla Beklediği Haber Geldi! Barış Alper, Galatasaray'a Veda Mı Ediyor? Başkan Dursun Özbek AçıkladıSpor

