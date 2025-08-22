Galatasaray'da İşler Fena Karıştı: Barış Alper Cephesinden Dursun Özbek'e Yalanlama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suudi Arabistan’ın NEOM ekibi Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a talip olmuş ve son olarak 30+5 milyon euro bonservis teklif etmişti. Barış Alper’e de yıllık 10 milyon euro vermeyi gözünü çıkaran NEOM, sarı-kırmızılı ekipte ortalığı karıştı.

Galatasaray dün yaptığı yazılı açıklamayla, NEOM’un Barış Alper’le izinsiz görüştüğünü ve FIFA kurallarını hiçe saydığını iddia etmişti.

'HER ŞEY KULÜBÜN BİLGİSİ DAHİLİNDE'

Barış Alper cephesi sessizliğini bozdu. Milli oyuncunun menajeri Tuncay Maldan, "Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir” dedi.

Maldan, Barış Alper’e verilen sözü hatırlatırken, “Barış'a "Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin." şeklinde söz verilmiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi