Fenerbahçe Yeni Transferi Resmen Açıkladı

Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek için yaptığı Edson Alvarez transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Meksikalı milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki milli oyuncuyu 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Futbol Direktörü Devin Özek, Edson Alvarez'in imzasının ardından açıklamalarda bulundu. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninin ardından konuşan Özek, "Meksika Millî Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz" dedi.

'DÜŞÜNDÜĞÜMDEN BÜYÜK BİR KULÜP'

Duygularını paylaşan Edson Alvarez, "Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum." diye konuştu.

