Fenerbahçe-Kocaelispor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Kocaelispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Kocaelispor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında bu akşam saat 21.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe-Kocaelispor karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Kadir Sağlam görev alacak. Sağlam’a, Yardımcı Video Hakem (AVAR) olarak Mehmet Salim Mazlum eşlik edecek. Maçı saha içinde ise hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Fenerbahçe Yeni Transferi Resmen AçıkladıFenerbahçe Yeni Transferi Resmen AçıkladıSpor

Tanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada UçuştuTanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada UçuştuGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Mario Lemina Ayrılık İddialarına Sessiz Kalamadı Ayrılık İddialarına Sessiz Kalamadı
2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı Bursalı Şirketin Tamamı Hintli Milyardere Satıldı
Statlara Kimlikle Giriş Dönemi Başladı... İşte Detaylar Statlara Kimlikle Giriş Dönemi Başladı...
Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı Duygusal Tükenmişliğe En Yatkın Burçlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı