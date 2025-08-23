Fenerbahçe-Kocaelispor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında bu akşam saat 21.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe-Kocaelispor karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Kadir Sağlam görev alacak. Sağlam’a, Yardımcı Video Hakem (AVAR) olarak Mehmet Salim Mazlum eşlik edecek. Maçı saha içinde ise hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kaynak: İHA