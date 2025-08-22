Mario Lemina Ayrılık İddialarına Sessiz Kalamadı

Galatasaray'ın yıldızı Lemina ayrılık iddialarına daha fazla sessiz kalamadı. Lemina, "Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım" dedi.

Galatasaray’dan ayrılacağına yönelik çok sayıda haber ortaya atılan Mario Lemina, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Lemina geleceğine ilişkin açıklama yaparken, çok net konuştu.

Gabonlu oyuncu "Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok, Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Tartışma bitti” ifadelerini kullandı.

Lemina’nın Galatasaray’la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray
