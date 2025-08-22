Statlara Kimlikle Giriş Dönemi Başladı... İşte Detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maç Biletleme ve Seyahat Yönetim Direktörü Emir Kahraman, stadyumlara girişte kimlik kartlarının kullanılmasına yönelik yeni uygulamaya dair bilgi verdi.

Emir Kahraman, statlardaki sistemlerin güncellendiğini belirterek, "Yeni teknolojiye göre kart okuyucularımızı yeniledik. Artık bu cihazlar, kimlik kartlarında yer alan barkodu okuyarak taraftarların stadyuma giriş yapmasına olanak tanıyor" dedi.

Yeni sistemin ilk haftasında kulüplerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Kahraman, özellikle yeni kart okuyucuların hızıyla büyük beğeni topladığını belirtti.

'BİRÇOK TEŞEKKÜR MESAJI ALDIK'

"İlk hafta oldukça başarılı geçti. Kulüplerimizden birçok teşekkür mesajı aldık. Taraftarlarımız artık TC kimlik kartı, Passolig kartı ya da mobil uygulama üzerinden gösterilen QR kod ile giriş yapabiliyor. Mevcut sistemi değiştirmiyoruz; yalnızca taraftarlarımıza ek bir kolaylık sağlıyoruz. Zamanla kulüplerimizin bu sisteme daha fazla adapte olacağını ve kimlik kartıyla girişlerin artacağını öngörüyoruz."

Yeni uygulama, taraftarlara maç günlerinde daha hızlı ve pratik bir giriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

