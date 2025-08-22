Trabzonspor’dan Yılın Transfer Bombası! Portekizli Yıldız Koptu Geliyor: Yusuf Yazıcı Devrede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Trabzonspor transferde bombayı patlamak üzere. Orta sahaya Hamsik’ten sonra dikiş tutturamayan bordo-mavililer bu sorunu kökünden çözecek. Karadeniz fırtınası bonservisi PSG’de bulunan geçen sezonu Benfica’da tamamlayan Portekizli futbolcu Renato Sanchez’i 1 yıllığına kiralamak için Fransız kulüp ile görüşmelerini hızlandırdı.

YUSUF YAZICI DEVREYE GİRDİ

Merkez orta saha ve on numara pozisyonunda görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcuyla temas kuran Bordo-Mavili ekibin kurmaylarına Sanchez’in yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Hatta deneyimli oyuncunun Lille’de birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Yusuf Yazıcı’dan da Trabzonspor hakkında olumlu bilgiler aldığı belirtildi.

PSG’de dikiş tutturamayan ve kadroda düşünülmeyen Portekizli yıldız, Trabzonspor’un radarında. Bordo-mavililerin teklifine sıcak bakan Fransız devi anlaşmada kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR ÖNCELİKLİ SEÇENEK

Trabzonspor'un Sanches için yaptığı teklifte oyuncunun maaşının bir kısmının ödenmesi konusunda pazarlıklar sıkı şekilde devam ediyor. Yunanistan ekibi Panathinaikos'un da istediği oyuncuyla Trabzonspor cephesinin anlaşmaya daha yakın olduğu öğrenildi. Portekizli yıldızın transferinin kesinleşerek resmi adımların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

Öte yandan futbolcunun menajeri de, görüşmelere resmiyet kazandırmak ve Trabzonspor'la görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.

