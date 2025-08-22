Anlaşma Tamam! Fenerbahçe Resmen Açıkladı

Fenerbahçe sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yeni transferini resmen duyurdu. Edson Alvarez'in sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldiği bildirildi.

Anlaşma Tamam! Fenerbahçe Resmen Açıkladı
Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip oyuncunun kulübü West Ham United ile anlaşma sağlandığını bildirirken, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a davet edildiği belirtildi.

Edson Alvarez

West Ham United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Alvarez, Premier Lig'deki ilk sezonunda 31, geçen sezon ise 28 maçta görev yapmıştı.

Fenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik YanıtFenerbahçe'ye Gidecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan Tek Cümlelik YanıtSpor
Jose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul’a Geleceği TarihJose Mourinho Transferi Bitirdi! 25 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun: İşte İstanbul’a Geleceği TarihSpor

