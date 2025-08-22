Anlaşma Tamam! Fenerbahçe Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip oyuncunun kulübü West Ham United ile anlaşma sağlandığını bildirirken, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a davet edildiği belirtildi.

Edson Alvarez

West Ham United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Alvarez, Premier Lig'deki ilk sezonunda 31, geçen sezon ise 28 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi