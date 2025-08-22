Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu’nun geleceği netleşmeye başladı. Benfica, milli futbolcunun maaşına zam yaparak yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

BENFİCA GEMİLERİ YAKTI! YENİ SÖZLEŞME SUNACAKLAR

Portekiz devi Benfica, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalayacak. O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk transfer teklifini de redderek takımda tutma kararı aldı. Kerem'i mutlu etmek isteyen Portekiz ekibi, maaşına zam yaparak yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

MAAŞ ARTTIRILIP ELDE TUTULACAK

Brüt 2.8 milyon Euro maaş alan Kerem'e önemli bir zam yapılacağı ve 2029'a kadar olan sözleşmesinin de uzatılacağı kaydedildi. Ayrıca, Kerem'in 60 milyon Euro olan serbest kalma maddesi de artırılacak.

Benfica'nın Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Kerem, oynadığı 56 maçta 16 gol ve 13 asist istatistikleri yakaladı.

Kaynak: Haber Merkezi