Trabzonspor'da Deprem! Beklenen Oyuncu Direkten Döndü

Trabzonspor’un transfer listesinde uzun süredir yer alan ve sakatlık geçmişi nedeniyle tartışma yaratan Renato Sanches, bordo-mavili kulübe katılamadı.

Fransız devi PSG forması giyen Sanches için Trabzonspor ve Yunan ekibi Panathinaikos arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyordu. Ancak gelen bilgilere göre, Portekizli orta saha oyuncusu Panathinaikos ile anlaşmaya vardı ve yeni sezonda Yunan ekibinin formasını giyecek.

Trabzonspor'da Deprem! Beklenen Oyuncu Direkten Döndü - Resim : 1

PLANLAR YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Trabzonspor cephesinde ise bu gelişme sonrası orta saha transferi planları yeniden şekillendirilecek. Yönetim, Sanches’in transferinin gerçekleşmemesiyle birlikte alternatif isimleri değerlendirmeye başladı.

RENATO SANCHES KİMDİR?

18 Ağustos 1997 doğumlu Renato Sanches, Portekiz doğumlu bir orta saha oyuncusu. Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan Sanches, 2015-16 sezonunda A takıma yükseldi ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Kariyerinde Bayern Münih, Swansea, Lille, Paris Saint-Germain ve Roma gibi kulüplerin formasını giyen Sanches, 26 yaşında olmasına rağmen deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor.

Portekiz milli takımıyla 32 maçta sahaya çıkan oyuncu, 3 gol kaydetti. Merkez orta saha görevini üstlenen Sanches, gerektiğinde on numara veya ön libero olarak da forma giyebiliyor. Kulüp kariyerinde Lille’de 91 maçta 7 gol ve 10 asist üretirken, Bayern Münih’te 53 maçta 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı.

Trabzonspor'da Deprem! Beklenen Oyuncu Direkten Döndü - Resim : 2

SANCHES'İN SAKATLIK GEÇMİŞİ

Renato Sanches, kariyerinde birden fazla ciddi sakatlıkla mücadele etti. Özellikle PSG’deki son sezonunda yalnızca 634 dakika süre alabilmesi, oyuncunun fiziksel formu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu durum, olası bir Trabzonspor transferinde de merak edilen kritik konuların başında geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
PSG Trabzonspor
