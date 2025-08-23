Tanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada Uçuştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç birbirine girdi. Özcan Ali Koç'un kendisini aradığını doğruladı ve "Her kuşun eti yenmez" dedi.

Son Güncelleme:
Tanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada Uçuştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı arayarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden Sertaç Komşuoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Özcan’ı gündemde kalmak için Fenerbahçe’den transfer talebinde bulunmak ve prim yapmaya çalışmakla suçladı.

Özcan da bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım yaptı ve Ali Koç’un kendisini aradığını doğruladı ve “Ağzının payını aldı” dedi.

Tanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada Uçuştu - Resim : 1

“Bak Ali Koç. Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim” diyen Özcan, “Her kuşun eti yenmez” ifadelerini kullanarak, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Doğru, ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz FETÖ kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama 'Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?' şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım.”

Tepki Çeken Sözlere Özgür Özel'den Yanıt: 'Tanju Özcan Haddini Aştı'Tepki Çeken Sözlere Özgür Özel'den Yanıt: 'Tanju Özcan Haddini Aştı'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç Tanju Özcan
Son Güncelleme:
'Sınavsız Üniversite' Dönemi Başladı: İşte Tüm Koşullar... 'Sınavsız Üniversite' Dönemi Başladı
Gelibolu İki Gündür Alev Alev! Drone Görüntüleri Felaketi Gözler Önüne Serdi Gelibolu İki Gündür Alev Alev! Drone Görüntüleri Felaketi Gözler Önüne Serdi
Benfica Gemileri Yaktı: Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor! Hayırlı Uğurlu Olsun Ve Kerem Aktürkoğlu Sonunda İmzayı Atıyor
Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin
ÇOK OKUNANLAR
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı! Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!
Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı! Kur Korumalı Mevduat Uygulaması Sonlandırıldı!
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı