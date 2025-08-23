Tanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada Uçuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı arayarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden Sertaç Komşuoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Özcan’ı gündemde kalmak için Fenerbahçe’den transfer talebinde bulunmak ve prim yapmaya çalışmakla suçladı.

Özcan da bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım yaptı ve Ali Koç’un kendisini aradığını doğruladı ve “Ağzının payını aldı” dedi.

“Bak Ali Koç. Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim” diyen Özcan, “Her kuşun eti yenmez” ifadelerini kullanarak, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Doğru, ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz FETÖ kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama 'Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?' şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım.”

