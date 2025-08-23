'Sınavsız Üniversite' Dönemi Başladı: İşte Tüm Koşullar...

Üniversitelerde yeni bir bölüm okumak isteyenler için sınavsız lisans ya da ön lisans kayıtları başladı. Ekim ayına kadar devam edecek başvurular, sadece 35 yaş ve üzerindeki kişiler için geçerli.

'Sınavsız Üniversite' Dönemi Başladı: İşte Tüm Koşullar...
Üniversitelerde sınavsız ikinci üniversite dönemi başlıyor. Lisans ya da ön lisans programı öğrenci ve mezunları, sınavsız olarak bir diplomaya daha sahip olabiliyor. Bunun için adaylar, hiçbir sınava girmeden İstanbul, Anadolu, Ankara ve Atatürk üniversitelerinin açık öğretim programlarındaki bölümlere kaydını yaptırıp farklı bir programdan ikinci bir diploma alma şansı elde ediyor.

Hürriyet'ten Melike Çakalp'ın haberine göre; üniversitelerin ‘Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ bünyesinde yer alan programlarda lisansta uluslararası girişimcilikten yönetim bilişim sistemlerine, ön lisansta ise bilgisayar programcılığından marka iletişimine kadar birçok program yer alıyor. Ancak üniversitelerin belirlediği bölümler birbirinden değişiklik gösteriyor. Bu nedenle ikinci üniversite adaylarının seçecekleri bölümün olup olmadığını, üniversitelerin internet adreslerinde yer alan ilgili alanlardan kontrol etmesi önemli.

SON KAYITLAR EKİMDE

Sınavsız ikinci üniversite fırsatı sunan İstanbul Üniversitesi, kayıt için başvuruları 28 Temmuz-12 Ekim, Anadolu Üniversitesi 21 Temmuz-17 Ekim, Ankara Üniversitesi 11 Ağustos-30 Eylül ve Atatürk Üniversitesi 2 Mayıs-3 Ekim tarihleri arasında alıyor. Adaylar, öğrenci ya da mezun oldukları bölümü ikinci üniversitede seçemiyorlar. Ayrıca 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar, ikinci üniversitede herhangi bir 4 yıllık lisans programına kayıt yaptıramıyor.

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar, ön lisans öğrencileri veya mezunları ön lisans programlarına, lisans öğrencileri ya da mezunları ön lisans ve lisans programlarına, yurtdışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirip YÖK’ten denklik belgesi alan kişiler fakülte programlarına başvuru yapabiliyor.

