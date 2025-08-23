12 Yaşındaki Zeynep Nasıl Öldü? Cansız Bedeni Arabada Bulunmuştu... Babası O Günü Anlattı

Mardin’in Derik ilçesinde kayalıklarda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Zeynep Sut’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İlk bulgular iç kanamayı işaret ederken, kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak. Baba Kasım Sut, kızının sık sık incir toplamaya gittiğini söyleyerek o gün yaşananları anlattı.

Mardin’in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Sut’un kayalıklarda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. 18 Ağustos’ta Akçay Mahallesi’nde yabani incir toplamak için evden ayrılan Zeynep’ten haber alınamayınca ailesi ve köylüler arama çalışması başlattı. Küçük kız, aynı gün dere yatağında kayalıkların arasında cansız halde bulundu.

12 Yaşındaki Zeynep Nasıl Öldü? Cansız Bedeni Arabada Bulunmuştu... Babası O Günü Anlattı - Resim : 1

12 yaşındaki Zeynep'in düştüğü iddia edilen kayalıklar

ZEYNEP NEDEN ÖLDÜ?

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zeynep’in vücudunda darp veya kesici alet izi olmadığı belirlendi. İlk bulgularda iç kanama tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla netleşeceği bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

BABASI O GÜNÜ ANLATTI

Sabah'tan Nezir Güneş'in haberine göre, Zeynep’in düştüğü kayalıkların çevrede yabani incir ağaçları bulunuyor. 3’ü kız 9 çocuk babası ve aynı zamanda köy korucusu olan Kasım Sut, kızının sürekli o bölgeye giderek incir topladığını söyledi. Sut, “Zeynep buradan incir toplayıp eve getirirdi. O gün de aynı yere gitmiş” dedi

Baba Sut, olay günü yaşananları, “Biz Şanlıurfa’dan döndük, Zeynep’in evde olmadığını söylediler. Görevdeydim, saat 15.00-16.00 gibi eve geldim, sonra tekrar göreve çıktım. Akşam saat 21.00 gibi eşim arayıp Zeynep’in eve dönmediğini söyledi. Komutandan izin alıp köye geldim. İlk önce dereyi aradık.” sözleriyle anlattı.

12 Yaşındaki Zeynep Nasıl Öldü? Cansız Bedeni Arabada Bulunmuştu... Babası O Günü Anlattı - Resim : 2
Zeynep'in babası o günü anlattı

ÖNCE KAN İZLERİNİ GÖRDÜ...

Köylülerle birlikte yapılan aramada Zeynep’in terliğine ve kan izlerine rastladığını anlatan baba, “İncir ağaçlarının bulunduğu bölgeye gittim. Dere yatağında iki taşın arasında Zeynep’i buldum. Hemen kucaklayıp eve getirdim. Çocuğumu önce içeri bırakmak istedim ama ambulans yakınmış. Köydeki bir aracın bagajını açıp battaniyeye sardım ve sağlık ekiplerine teslim ettim” ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirterek aileye başsağlığı diledi. Köyde büyük üzüntü yaratan olayla ilgili adli süreç devam ederken, Zeynep’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucuyla ortaya çıkacak.

Kaynak: Sabah

