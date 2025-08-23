Bakan Tekin Tüm Detayları Anlattı: Okullarda Kıyafet Uygulaması Neden Değişti? Yeni Formalar Nereden Alınacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde 18 milyondan fazla öğrenci, 8 Eylül’de ders başı yapacak. Bu yıl okullarda uygulanacak yeni kıyafet düzenlemesiyle, velilerin mağdur edilmemesi için sıkı kurallar getirildi. Okul yönetimlerinin belirlediği kıyafetler, herhangi bir marka ya da mağazaya bağlı olmadan veliler tarafından serbestçe temin edilebilecek.

VELİLERİN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, forma uygulamasının gerekçesini “eşitlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmek” olarak açıkladı. Tekin, ayrıca okul kıyafetlerinin veliler için ek bir mali yük haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Her okul kendi formasını öğretmen, veli ve okul aile birliği ile birlikte belirleyecek.

FORMALARDA LOGO OLMAYACAK

Belirlenen kıyafetler, logo veya özel işaretler taşımayacak ve en az dört yıl boyunca değiştirilemeyecek. Böylece öğrenciler ilkokuldan ortaokula veya ortaokuldan liseye geçene kadar aynı forma kullanılabilecek. Bakanlık, kıyafetlerin sağlık ve pedagojik standartlara uygun olmasına da dikkat edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Tekin, "Okul idarecilerinin temel vazifesi, çocukların giyecekleri kıyafeti sadece tanımlamaları. Örneğin ‘gri tişört, lacivert etek veya kahverengi pantolon, işte şu renklerde gömlek’ şeklinde bir tanımlama yapılacak. Bu tanımlamayı takiben belirlenen okul kıyafetinin görselini de okulun internet sitesinde yayımlayarak velilerimize duyurmuş olacak." dedi.

Veliler kıyafetleri ister mağazalardan, ister çevrim içi satış noktalarından alabilecek, hatta kendi imkanlarıyla da üretebilecek. Pamuklu ve dayanıklı kumaşlardan seçilecek olan kıyafetlerin belirlenen görselleri okulların internet sitelerinde paylaşılacak. Bakanlık, olası şikayetleri titizlikle inceleyecek ve gerekli denetimleri sıkı şekilde sürdürecek.

NEDEN BU UYGULAMAYA GEÇİLDİ?

Bakan Tekin, neden yeniden forma uygulamasına geçildiğine yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

"Biliyorsunuz Haziran 2023’te göreve geldiğimiz günden beri temel önceliklerimizden birisi attığımız her adımı öğretmenlerimizle istişare etmekti. Bugüne kadar da böyle oldu, aldığımız her kararı, uygulamaya koyduğumuz her bir düzenlemeyi böyle bir istişare kültürü üzerine inşa ettik. Ne mutlu ki öğretmenlerimiz gittiğimiz her yerde yalnızca okullarının, sınıflarının değil gönüllerinin de kapılarını açtılar bize. Okul forması konusu da bu ziyaretlerimizin hemen hepsinde kıymetli meslektaşlarımca gündeme getirildi, dikkatimize sunuldu. Bu nedenle okul yönetimleri, öğretmenler ve velilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda her okulun, velilerin arzu ettikleri yerden temin edebileceği bir okul forması belirleme düzenine geçme kararı aldık. Uygulamanın okul içinde olsun, okul dışında olsun öğrencilerin takibi ile disiplinin sağlanması hususlarında da faydalı olacağını öngörüyoruz."

Öte yandan Bakan Tekin, engeli bulunan öğrencilerin buna yönelik kıyafet giyebileceğini söyledi. Okulların yeni formaları kazanç kapısı haline getirmemesi için de önlem aldıklarını aktaran Bakan Tekin, "Okul yöneticilerimiz, aile birliklerimiz ve öğretmenlerimiz ‘kıyafet satın alınması için belli yerlere yönlendiriliyorlar’ ithamından da kurtulmuş olacaklar. Çünkü formanın kolay bulunabilir olması velilerimize bu kıyafetleri istedikleri yerden hatta farklı illerden temin kolaylığını da getirmiş oluyor. Zaten yeni uygulamanın sağlam çerçevesiyle bu ihtimal neredeyse ortadan kaldırıldı. Yani okulların bu süreci bir kazanç kapısına çevirme gibi durumun oluşmaması için gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet