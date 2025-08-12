MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Düğmeye Bastı: Bu İllerdeki Öğrencilere 38 Bin TL Eğitim Desteği Verilecek
Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği bir yıl daha uzatıldı. 5 il ve 2 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 38 bin TL’ye varan ödemeden yararlanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile depremden etkilenen bazı illerde okuyan öğrencilere özel okul desteği devam edecek. Destek tutarı, eğitim kademesine göre 33 bin TL ile 38 bin TL arasında değişecek.
DESTEK BİR YIL DAHA UZATILDI
2023-2024 döneminde uygulanan destek programı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de geçerli olacak. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya’nın tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda okuyan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.
EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Tebliğe göre, daha önce bu destekten faydalanmış ve öğrenim gördüğü kademeyi henüz bitirmemiş öğrenciler yeni dönemde de ödeme alabilecek.
Destek kapsamındaki kademeler:
İlkokul: 3. ve 4. sınıflar
Ortaokul: 7. ve 8. sınıflar
Lise: 11. ve 12. sınıflar
EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?
2025-2026 yılı için belirlenen ödeme miktarları şöyle:
İlkokul (3. ve 4. sınıf): 33.264 TL
Ortaokul (7. ve 8. sınıf): 38.880 TL
Lise (11. ve 12. sınıf): 38.880 TL
MEB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK
Ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ayrılan ödenek ile yapılacak. Tebliğde yer almayan konularda veya uygulamada doğabilecek tereddütlerde, MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
