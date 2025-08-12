MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Düğmeye Bastı: Bu İllerdeki Öğrencilere 38 Bin TL Eğitim Desteği Verilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile depremden etkilenen bazı illerde okuyan öğrencilere özel okul desteği devam edecek. Destek tutarı, eğitim kademesine göre 33 bin TL ile 38 bin TL arasında değişecek.

DESTEK BİR YIL DAHA UZATILDI

2023-2024 döneminde uygulanan destek programı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de geçerli olacak. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya’nın tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda okuyan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.

EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tebliğe göre, daha önce bu destekten faydalanmış ve öğrenim gördüğü kademeyi henüz bitirmemiş öğrenciler yeni dönemde de ödeme alabilecek.

Destek kapsamındaki kademeler:

İlkokul: 3. ve 4. sınıflar

Ortaokul: 7. ve 8. sınıflar

Lise: 11. ve 12. sınıflar

EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

2025-2026 yılı için belirlenen ödeme miktarları şöyle:

İlkokul (3. ve 4. sınıf): 33.264 TL

Ortaokul (7. ve 8. sınıf): 38.880 TL

Lise (11. ve 12. sınıf): 38.880 TL

MEB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ayrılan ödenek ile yapılacak. Tebliğde yer almayan konularda veya uygulamada doğabilecek tereddütlerde, MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

