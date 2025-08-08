MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde özel okullara ilişkin yürüttüğü çalışmalara ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.

21 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonrasında mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 okulun ruhsatının iptal edildiğini açıkladı.

YÖNETMELİK DEĞİŞMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kısa süre önce özel okullar ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili kapsamlı bir yönetmelik değişikliğine gitmişti.

'KAMERALI SİSTEM' ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemede öğrencilerin ve öğretmenlerin ders takibi artık biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS) ile yapılacağı, okul giriş ve çıkışlarında yüz tanıma özellikli kameralı sistemlerin kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Yönetmeliğe göre, her iki sistemin de en az 90 gün boyunca geriye dönük kayıt tutma zorunluluğu olacak. Bu sistemler, öğrenci devamsızlıklarının takibinden ödemelerin düzenli yapılmasına kadar birçok alanda kontrolü kolaylaştıracak.

KAYIT BELGELERİ GÜNCELLENMİŞTİ

Öte yandan kayıt sırasında istenen belgeler de güncellendi. Yeni dönemde özel eğitim değerlendirme raporları, varsa BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) belgeleri, biyometrik fotoğraf, veli ya da vasi onay belgesi ile BKDS’ye özel bilgilendirilmiş onam formu kayıt için zorunlu hale gelecek. Ölçme araçları için ayrıca ücret talep edilmeyecek.

Kaynak: DHA