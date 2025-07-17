Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi
Bir öğrencinin kayıt yenileme ücretinin bir yıl içinde 169 bin liradan 350 bin liraya çıkması üzerine harekete geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, özel okulların hem eğitim hem de ek hizmet ücretlerinde uyguladığı fahiş zamların denetlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.
Kaynak: AA
Özel okullarda art arda yapılan yüksek ücret artışları Kamu Denetçiliği Kurumu’nu (KDK) harekete geçirdi. Bir velinin başvurusunu değerlendiren KDK, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB), özel öğretim kurumlarının hem kademe başlangıç ücretlerine hem de eğitim dışı hizmet kalemlerindeki zam oranlarına sınırlama getirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Eğitim hizmetinin kamu yararı esasına göre sunulması gerektiği vurgulandı.
KAYIT ÜCRETİ BİR YILDA 169 BİNDEN 350 BİNE ÇIKTI
KDK'ye başvuran bir veli, çocuğunun kayıt yenileme ücretinin 2023 yılında 169 bin TL olduğunu, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için bu rakamın 350 bin TL’ye çıktığını belirterek fahiş zamlardan şikayetçi oldu. KDK’nin yaptığı incelemede, okulun MEB’in belirlediği sınırlar dahilinde eğitim ücretine zam yaptığı ancak yemek, servis, kurs ve kırtasiye gibi hizmetlerde yüzde 236’ya varan oranda artış uyguladığı tespit edildi.
KONTROLSÜZ FİYAT ARTIŞLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
KDK’nin hazırladığı raporda, sadece ara sınıflarda değil, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim kademelerinin başlangıç ücretlerinde de kontrolsüz fiyat artışları yaşandığına dikkat çekildi. Eğitim dışı hizmetlerdeki artışların da kontrol altına alınması gerektiği vurgulanan kararda, MEB’in bu alanlarda denetim yetkisini kullanması ve gerekli düzenlemeleri yapması talep edildi.
"EĞİTİM PİYASA KOŞULLARINA BIRAKILAMAZ"
Kararın gerekçesinde, eğitim öğretimin bir kamu hizmeti olduğu hatırlatılarak, özel okulların bu hizmeti sadece ticari kazanç aracı olarak görmesinin kamu yararına aykırı olduğu ifade edildi. KDK, özel öğretim kurumlarının serbest piyasa içerisinde faaliyet göstermesinin kabul edilebilir olduğunu ancak eğitim hizmetinin piyasa kurallarına göre değil, kamu yararı esasına göre yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.
OKULA İNCELEME BAŞLATILMASI İSTENDİ
KDK, yapılan başvuru kapsamında ilgili okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiğine karar verdi. Tavsiye kararı MEB başta olmak üzere ilgili kurumlara iletildi. KDK ayrıca, özel okulların faaliyetlerini yalnızca kar amacıyla yürütemeyeceğini ve kamu hizmeti yükümlülüğünü göz ardı edemeyeceğini vurguladı.