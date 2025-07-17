Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi

KONTROLSÜZ FİYAT ARTIŞLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

KDK’nin hazırladığı raporda, sadece ara sınıflarda değil, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim kademelerinin başlangıç ücretlerinde de kontrolsüz fiyat artışları yaşandığına dikkat çekildi. Eğitim dışı hizmetlerdeki artışların da kontrol altına alınması gerektiği vurgulanan kararda, MEB’in bu alanlarda denetim yetkisini kullanması ve gerekli düzenlemeleri yapması talep edildi.

"EĞİTİM PİYASA KOŞULLARINA BIRAKILAMAZ"

Kararın gerekçesinde, eğitim öğretimin bir kamu hizmeti olduğu hatırlatılarak, özel okulların bu hizmeti sadece ticari kazanç aracı olarak görmesinin kamu yararına aykırı olduğu ifade edildi. KDK, özel öğretim kurumlarının serbest piyasa içerisinde faaliyet göstermesinin kabul edilebilir olduğunu ancak eğitim hizmetinin piyasa kurallarına göre değil, kamu yararı esasına göre yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.