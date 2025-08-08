Dışişleri'nden İsrail'in 'Gazze'yi İşgal' Kararına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararına tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" denilerek derhal ateşkes çağrısı yinelendi.

Dışişleri'nden İsrail'in 'Gazze'yi İşgal' Kararına Tepki
İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarına devam ettiği ve insani yardımları engelleyerek açlık dayattığı Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak "tamamen işgal" planını onayladı. İsrail'in bu insanlık dışı kararı dünya kamuoyundan büyük tepki çekti. Türkiye de Filistin halkına yönelik bu zulme sessiz kalmadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "fundamentalist" (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adımın, uluslararası barışa ve güvenliğe ağır darbe vurduğu, bölgesel istikrarsızlığı artırdığı ve insani krizi daha da derinleştirdiği bildirildi.

'PLANLAR DERHAL DURDURULMALI'

Açıklamada, iki devletli çözüm bir kez daha işaret edilerek "Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır" denildi.

Uluslararası hukukun devreye girmesi çağrısında da bulunulan "Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

