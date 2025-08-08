LGS Birinci Nakil Sonuçları Açıklandı

Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ‘meb.gov.tr’ adresinden öğrenebilecek. Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Son Güncelleme:
LGS Birinci Nakil Sonuçları Açıklandı
1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ardından 4 Ağustos’ta tercih sonuçları açıklanmıştı.

İLK NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tercih sonuçlarının ardından bugün de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar ‘meb.gov.tr’ adresinden erişime açıldı. Adaylar sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

Sonucu öğrenmek için tıklayınız

İKİNCİ NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos’ta ilan edilecek.

2’nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

SONUÇLAR 14 TEMMUZ'DA AÇIKLANMIŞTI

1 milyondan fazla öğrenicinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda yapılmıştı. Sınav sonuçları 14 Temmuz’da açıklanmıştı. Öğrenciler, tercihlerini 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlanmıştı.

