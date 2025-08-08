Youtube Kanalına Erişim Engeli Gelen Fatih Altaylı'dan İlk Açıklama

Silivri'de tutuklu bulunan Fatih Altaylı, Youtube kanalına erişim engeli getirilmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Altaylı karara tepki gösterirken, "Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek" ifadelerini kullandı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalı için de erişim engeli getirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Altaylı, "Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Altaylı’nın dün alınan kararla Youtube kanalına da erişim engeli getirildi ve içeriklerin kaldırılmasına karar verildi.

Youtube Kanalına Erişim Engeli Gelen Fatih Altaylı'dan İlk Açıklama - Resim : 1
Fatih Altaylı

Youtube kanalındaki ‘Yorumlayamıyor’ serisine gönderdiği mektupla karara ilişkin tepki gösteren Altaylı, "Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yasal haklarını kullanacaklarını kaydeden Altaylı, “Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Cezaevinde bulunan Fatih Altaylı’nın Youtube hesabına erişim engeli ve içeriklerin yayından kaldırılması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 Ağustos’taki talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen erişim engelinin gerekçesi için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.

Erişim engeli getirilen yayının ise "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Üzülüyoruz" / 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin yorumluyor" başlıklı video olduğu belirtilmişti.

Son Güncelleme:
