İBB Müjdeli Haberi Duyurdu: Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı! 21 Dakikaya Düşecek, Hayırlı Uğurlu Olsun

M12 koduyla Ümraniye - Göztepe hattında yolcu taşıyacak metro projesinde son aşamaya gelindi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son gelişmeleri duyurdu. O hat arası 21 dakikaya kadar düşecek.

İstanbul'da trafiğe nefes aldıracak Ümraniye-Göztepe metrosu gelecek yıl açılıyor.

11 İSTASYON YER ALACAK

Yeni metro hattında toplam 11 istasyon yer alacak. Hattın orta noktası ise Ataşehir'deki Finans Merkezi olacak.

Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy Sabiha Gökçen hatlarıyla bağlantılı olacak.

M12 kodlu metro hattının yüzey çalışmalarında da sona gelindiği ve inşaat için Anadolu Yakası'nda kapatılan bazı yolların da yakında yeniden açılacağı açıklandı.

"SAATTE TEK YÖNDE 44 BİN YOLCU TAŞIMA OLACAK"

Anadolu Yakası Raylı Sistem Şube Müdür Yardımcısı Muhammed Yılmaz, sefer süresinin 21 dakika olacağını dile getirip "Saatte tek yönde 44 bin yolcu taşıma taşıyacak." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ise "Ekim bandında bu çalışmalar daha da hızlanacak. Tabii, biz de heyecanla beklediğimiz sinyal testlerimize başlayacağız." diye konuştu.

