Bakanlık Duyurdu, 81 İlde Yaşlılık Çalıştayı Düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 81 ilde ‘Yaşlılık Çalıştayları’ düzenleyeceği duyuruldu.

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6’ya yükselmesiyle, ‘çok yaşlı toplum’ sınıfına girildi. Bu kapsamda birçok adım atılırken, Bakanlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda, yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla 81 ilde, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla Yaşlılık Çalıştayları yapılacağı duyuruldu.

2. Yaşlılık Şurası’na zemin hazırlayacak çalıştayların, 11-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Çalıştaylarda, yaşlıların illerdeki güncel durumları ele alınacak, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar ile ihtiyaçların tespit edileceği kaydedilirken, illere özgü çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Çalıştaylardan elde edilen bulgular ve öneriler, "Yaşlılık Saha Araştırması" ve "Yaşlılık Literatür Araştırmaları" ile birlikte II. Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da düzenlenecek çalıştayların yaşlı bireylerin görüş ve önerilerinin politika yapım süreçlerine taşınmasında önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, “Bu çalıştaylar sayesinde, yaşlılarımızın tecrübe ve irfanından faydalanarak daha kapsayıcı ve etkili politikalar oluşturacağız. Şuraya sunulacak veriler, Türkiye'nin değişen demografik yapısına uygun, yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırma yolunda bize rehberlik edecek” dedi.