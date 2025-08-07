Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Kanal şu an Türkiye'den hala erişilebilir durumda.

Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Kanal, şu anda Türkiye'den hâlâ erişilebilir durumda ve YouTube tarafından henüz görünmez kılınmadı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, kararın RTÜK talebiyle alındığının net olmadığını belirtti.

Akdeniz'in paylaşımı şu şekilde:

"Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Henüz kararın "milli güvenlik" sebebiyle mi yoksa RTÜK talebiyle mi alındığı belli değil. YouTube'un da karara uyup, uymayacağı belli değil. Tek net olan kanala bir hukuki müdahale olduğu."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Altaylı
