Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Kanal, şu anda Türkiye'den hâlâ erişilebilir durumda ve YouTube tarafından henüz görünmez kılınmadı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, kararın RTÜK talebiyle alındığının net olmadığını belirtti.

Akdeniz'in paylaşımı şu şekilde:

"Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Henüz kararın "milli güvenlik" sebebiyle mi yoksa RTÜK talebiyle mi alındığı belli değil. YouTube'un da karara uyup, uymayacağı belli değil. Tek net olan kanala bir hukuki müdahale olduğu."

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. @fatihaltayli https://t.co/OOuOY0NzDf pic.twitter.com/z73T75an0Y — EngelliWeb (@engelliweb) August 7, 2025

