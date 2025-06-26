Fatih Altaylı, Silivri'de Ayşe Barım İle Karşılaştı! 'İçeriden Sağ Çıkacağına Olan İnancını Kaybetmiş'

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, “Silivri Günlüğü-3” başlıklı mektubunda cezaevi koşullarını ve karşılaştığı isimleri kaleme aldı. Altaylı, mektubunda Gezi Parkı soruşturması kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım ile ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Altaylı, ilk kez gördüğü Barım’ın sağlık durumunun endişe verici olduğunu yazdı. Yaklaşık 20 kilo kaybettiği belirtilen Barım’ın, “içeriden sağ çıkacağına olan inancını kaybetmiş gibi göründüğünü” ifade eden Altaylı, cezaevi koşullarının Barım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Ocak 2025’te tutuklanan Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunan Barım’ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtiliyor. Avukatları, 20 Mayıs’ta reddedilen tahliye talebinin ardından, 5 Haziran’da baygın bulunması sonrası İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden başvurarak Barım’ın hayati risk taşıdığını ve cezaevi koşullarının sağlık durumunu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Barım’ın avukatları, müvekkillerinin acilen tahliye edilmesi gerektiğini belirtirken, mahkemeden henüz bir yanıt alınamadı. Altaylı’nın mektubu, cezaevindeki koşulların ve Barım’ın durumunun kamuoyunda yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi