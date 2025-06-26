Fatih Altaylı, Silivri'de Ayşe Barım İle Karşılaştı! 'İçeriden Sağ Çıkacağına Olan İnancını Kaybetmiş'

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden yazdığı mektupta, Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım’ın sağlık durumunun kötüleştiğini ve 20 kilo kaybettiğini belirtti. Barım’ın avukatları, tahliye taleplerinin reddedilmesine rağmen müvekkillerinin hayati risk taşıdığını vurguluyor.

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı, Silivri'de Ayşe Barım İle Karşılaştı! 'İçeriden Sağ Çıkacağına Olan İnancını Kaybetmiş'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, “Silivri Günlüğü-3” başlıklı mektubunda cezaevi koşullarını ve karşılaştığı isimleri kaleme aldı. Altaylı, mektubunda Gezi Parkı soruşturması kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım ile ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Altaylı, ilk kez gördüğü Barım’ın sağlık durumunun endişe verici olduğunu yazdı. Yaklaşık 20 kilo kaybettiği belirtilen Barım’ın, “içeriden sağ çıkacağına olan inancını kaybetmiş gibi göründüğünü” ifade eden Altaylı, cezaevi koşullarının Barım üzerindeki etkisine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Ocak 2025’te tutuklanan Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunan Barım’ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtiliyor. Avukatları, 20 Mayıs’ta reddedilen tahliye talebinin ardından, 5 Haziran’da baygın bulunması sonrası İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeniden başvurarak Barım’ın hayati risk taşıdığını ve cezaevi koşullarının sağlık durumunu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Barım’ın avukatları, müvekkillerinin acilen tahliye edilmesi gerektiğini belirtirken, mahkemeden henüz bir yanıt alınamadı. Altaylı’nın mektubu, cezaevindeki koşulların ve Barım’ın durumunun kamuoyunda yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Mahkemeden Ayşe Barım İçin Yeni Talep: Rapor AlınacakMahkemeden Ayşe Barım İçin Yeni Talep: Rapor AlınacakGüncel

Haklarında Hapis Cezası İstenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu AdliyedeHaklarında Hapis Cezası İstenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu AdliyedeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Altaylı Ayşe Barım
Son Güncelleme:
İstanbul Valiliği Uyardı: Artık Cezası Var! Valilik Uyardı! Artık Cezası Var
65 Yıl Sonra Bir İlk! 6 Şubat Depremlerini Yaşayan Hatay’da Yeni Felaket Alarmı 6 Şubat Depremlerini Yaşayan Hatay’da Yeni Felaket Alarmı
Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor! Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor!
Ne Klima Ne Vantilatör! Yaz Sıcaklarında Evi Serin Tutmanın Kadim Sırrı Ortaya Çıktı Ne Klima Ne Vantilatör! Yaz Sıcaklarında Evi Serin Tutmanın Kadim Sırrı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Peynir Ekmek Gibi En Çok Satan Otomobil Listesi Değişti: Zirvedeki Araba Modeli Şaşırttı Peynir Ekmek Gibi En Çok Satan Otomobil Listesi Değişti: Zirvedeki Araba Modeli Şaşırttı
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti Türkiye’de Dolar Milyarderi Sayısı Arttı: Forbes Listesinde Yeni İsimler Dikkat Çekti