1 Milyon Öğrenci Heyecanla Bekliyordu! LGS Tercih Sonuçları Açıklandı

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ardından yapılan tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

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1 Milyon Öğrenci Heyecanla Bekliyordu! LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
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1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ardından yapılan tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi MEB.GOV.TR üzerinden öğrenebilecek.

1 Milyon Öğrenci Heyecanla Bekliyordu! LGS Tercih Sonuçları Açıklandı - Resim : 1

24 TEMMUZ'DA TAMAMLANMIŞTI

1 milyondan fazla öğrenicinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda yapılmıştı. Sınav sonuçları 14 Temmuz’da açıklanmıştı. Öğrenciler, tercihlerini 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlanmıştı.

1 Milyon Öğrenci Heyecanla Bekliyordu! LGS Tercih Sonuçları Açıklandı - Resim : 2

TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrencilerin heyecanla beklediği tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi MEB.GOV.TR üzerinden ulaşabilecek.

Tercih sonuçlarını öğrenebilmek için tıklayınız

https://www.meb.gov.tr/

USULSÜZLÜK İDDİALARI

Sınav hakkında soru kağıdının WhatsApp gruplarında paylaşıldığına yönelik iddialar gündem olmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu iddiaya ilişkin "Zorluk derecesi son 4 yıla göre benzer. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Başarılı bir şekilde yapılan sınavın iptali söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.

1 Milyon Öğrenci Heyecanla Bekliyordu! LGS Tercih Sonuçları Açıklandı - Resim : 3

CUMHURBAŞKANI’NDAN SERT TEPKİ

Sınavdaki usulsüzlük iddialarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin?" demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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