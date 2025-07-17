LGS Şampiyonlarının İlleri Belli Oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına ilişkin istatistik raporunu yayımladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl yapılan sınavda 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 15 Haziran'da iki oturum hâlinde gerçekleştirilen sınava 963 bin 142 öğrenci katılırken, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl mahkeme kararıyla güncellenen verilerle 413 öğrencinin tam puan aldığı belirtilmişti. Bu yıl ise tam puan alan öğrenci sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 74 oranında artış yaşandı. Artışın nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, eğitim camiasında konu tartışılmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DAN 163 BİRİNCİ ÇIKTI

Rapora göre, tam puan alan öğrenciler Türkiye genelinde 66 ilin 544 farklı okulunda öğrenim gören öğrencilerden oluştu. En yüksek başarı, 163 birinci ile İstanbul’dan geldi. İstanbul'u Ankara (56), İzmir (49), Antalya (36), Konya (29) ve Adana (26) takip etti. Ayrıca, 500 tam puan alan öğrencilerin 63'ü imam hatip ortaokullarından mezun oldu.

BİRİNCİLER HANGİ İLLERDEN?

Raporun ayrıntılarına göre Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19 ve Kayseri'den 18 öğrenci 500 tam puan aldı. Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ve Kahramanmaraş'tan 10'ar, Afyonkarahisar'dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli'den 8'er, Kırşehir ile Sakarya'dan 7'şer, Isparta, Amasya ile Çanakkale'den 6'şar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya'dan 5'er, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne'den 4'er, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman'dan 3'er, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan'dan 2'şer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize'den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı.

Kaynak: DHA