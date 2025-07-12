MEB Özel Okullar İçin Harekete Geçti, Yeni Dönem Geliyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili çarpıcı değişikliklere gitti.

Bakanlığın düzenlemesine göre, bundan böyle özel eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin ders devam takibini yapmak için kişileri tanımlamak ve doğrulamak amacıyla biyometrik kimlik doğrulama sisteminin (BKDS) zorunlu olacağı kaydedildi.

Kurumlara giriş-çıkışlarda yüzü net şekilde görüntüleyen kameralı izleme sistemlerinin kurulacağı belirtilirken, bu sistemlerin 90 güne kadar kayıt tutmasının da zorunlu olacağı öğrenildi.

İSTENECEK BELGELERDE DE GÜNCELLEME YAPILDI

Öte yandan, kayıt için istenen belgelerde de güncellemeye gidilirken, özel eğitim değerlendirme raporları, varsa gelişim ve bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) belgeleri, biyometrik fotoğraf, veli veya vasi muvafakatnamesi ve BKDS bilgilendirilmiş onam formunun isteneceği kaydedildi. Kayıt esnasında kullanılan ölçme araçlarından da ücret alınamayacağı öğrenildi.

Evde eğitimin de raporla belirlenen kişilere verilebileceği belirlenirken, bu eğitimlerin de yılda en az 4 kez denetlenmesine karar verildi. Verilerin şartların yerine getirilmediği durumunda da brüt asgari ücretin beş katı kadar ceza uygulanacağı bildirildi.

Kurallara aykırılığın devamı halinde de idari para cezasının beş kadar artırılacağı belirtildi. Üçüncü denetimde de şartlar sağlanamazsa bu kurumların izinlerinin iptal edileceği belirtildi.

Derslerin devam takibini BKDS üzerinden yapmayanlar ise ödeme alamayacak. Gerçek dışı beyan veren kurumlara da yaptırım uygulanacak.

Yeni düzenlemenin de 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: Mynet