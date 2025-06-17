Bakan Duyurdu: Liselerde Yasaklandı! Artık Öğrencilerin Hepsinden Alınacak
İtalya, lise öğrencilerinin okul saatlerinde cep telefonu kullanımını yasaklıyor. Yeni düzenleme, yalnızca özel ihtiyaçlı öğrenciler ve teknik eğitim gerektiren dersler için istisna tanıyacak. Amaç, dijital bağımlılığı azaltıp akademik başarıyı artırmak.
Kaynak: DHA
İtalya, öğrencilerin okul saatlerindeki cep telefonu kullanımına yönelik kapsamlı bir adım attı. Daha önce yalnızca ilkokullarda geçerli olan cep telefonu yasağı artık liseleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından imzalanan ve resmi olarak yayımlanan genelgeyle birlikte, yeni eğitim döneminde öğrenciler için dijital kısıtlama dönemi başlayacak.
GENEL YASAK, BELİRLİ KOŞULLARDA ESNEYECEK
Yeni düzenlemeye göre, derslerde ve okul saatleri içinde lise öğrencilerinin cep telefonu kullanımı tamamen yasaklanacak. Ancak bu yasak, bazı özel durumlarda esnetilebilecek. Öğrenme güçlüğü çeken ya da özel ihtiyaçları olan öğrenciler, destek amacıyla cihaz kullanabilecek. Ayrıca, eğitim müfredatının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojisi temelli programlarda cep telefonu kullanımı serbest olacak.
"ERTELENEMEZ BİR MÜDAHALE"
Eğitim Bakanı Valditara, kararı değerlendirirken, özellikle gençlerin dijital cihazlara aşırı bağımlılığına dikkat çekti. "Bu müdahale artık ertelenemez hale gelmiştir" diyen Valditara, bilimsel araştırmaların akıllı telefonların yanlış kullanımının gençlerin ruhsal ve akademik gelişimine zarar verdiğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.
HEDEF DİSİPLİNLİ VE VERİMLİ EĞİTİM ORTAMI
Alınan kararın temelinde, öğrencilerin dikkatlerini dağıtan unsurlardan uzaklaştırılması ve daha odaklı bir öğrenme ortamı sağlanması hedefleniyor. İtalya'da bu hamleyle birlikte dijital araçlara bağımlılık konusundaki endişelerle mücadele edilirken, eğitimde verimliliğin artırılması da amaçlanıyor. Yeni düzenleme, 2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girecek.