Bakan Duyurdu: Liselerde Yasaklandı! Artık Öğrencilerin Hepsinden Alınacak

GENEL YASAK, BELİRLİ KOŞULLARDA ESNEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, derslerde ve okul saatleri içinde lise öğrencilerinin cep telefonu kullanımı tamamen yasaklanacak. Ancak bu yasak, bazı özel durumlarda esnetilebilecek. Öğrenme güçlüğü çeken ya da özel ihtiyaçları olan öğrenciler, destek amacıyla cihaz kullanabilecek. Ayrıca, eğitim müfredatının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojisi temelli programlarda cep telefonu kullanımı serbest olacak.