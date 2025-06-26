Üniversitelerde Yeni Dönem: Bu Bölümler İlk Kez Açılıyor, Dersler Sektör Temsilcilerinden

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite programlarını yeniden yapılandırıyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hayata geçirilecek iki önemli düzenlemeden ilki, üniversite tercih kılavuzunun güncellenmesi oldu.

İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre, lisans düzeyinde "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise çevre, enerji ve dijital sağlık alanlarına odaklanan 10’dan fazla yeni program, üniversite adaylarının tercihine sunulacak.

Yeni açılan bölümler arasında "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" gibi alanlar öne çıkıyor.

ÖĞRENCİLER, SEKTÖRLE BULUŞACAK

YÖK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mesleki eğitimi kökten dönüştürecek "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü"ne imza attı. Bu protokol kapsamında 388 MYO, Türkiye genelindeki 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.

Yeni modelle birlikte:

Öğrenciler, oda ve borsalarda uygulamalı eğitim ve staj imkânı bulacak.

Eğitim içerikleri, yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına göre güncellenecek.

Sektör temsilcileri ders verecek, öğrenciler teoriyi pratiğe dökme şansı yakalayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi