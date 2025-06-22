YKS'ye Giren Kızını Bekleyen Babadan Yürek Burkan İsyan: 'Kazanamasın Diye Dua Ediyorum, Ülkenin Hali Bu'

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Tekirdağ'da bir okul bahçesinde YKS’ye giren kızını bekleyen bir babanın sözleri yürekleri burktu. Hamallık yaparak geçimini sağladığını belirten bir baba, kızının sınavının bitmesi için beklerken, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'ya dert yandı.

'KAZANDI BİR ŞEHİR, NASIL OKUTAYIM?'

Kızı sınavı kazansa bile ekonomik nedenlerden dolayı başka şehre gönderemeyeceğini belirten baba şöyle konuştu:

Devlet veremeyince babalar ne versin? Ben şimdi yavrum kazandı bir şehir, nasıl okutayım? Hadi gelin bana sorun heyecanı... Elim ayağım titriyor, kazanamasın diyorum. Var mı böyle bir dünya? İnsan dua eder kazansın diye, ben buralarda kazansın diye dua ediyorum. Acı bu, gerçek bu, ülkenin hali bu, ağlanacak durumdayız. Kazanamıyoruz, yok, hamallık yapıyorum. Kazansa ne olur? Okutamayacağız. Dershaneye mi gönderebiliriz, ev mi tutabiliriz, kişisel masraflarını mı karşılayabiliriz, ne yapabiliriz? Milletvekillerimiz, herkes bunu bilsin, aldığımız para bizi geçindirmiyor, evlat okutamıyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin ne diyeyim? İnsan korkar hükümete bir şey söylemeye, işinden, gücünden her şeyinden olursun. Evladım içeride, ben onu sadece uyurken izliyorum, içler acısı. Herkes öyle. Babalar anneler umutsuzca bekliyor. Bende yok ne verebilirim?

Kaynak: ANKA