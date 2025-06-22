İstinat Duvarını Aşan Araç, Ağaçlık Alana Uçtu, 4 Yaralı

Kocaeli'de istinat duvarını aşan otomobil, ağaçlık alana çakıldı. Araçtaki vatandaşlar yaralandı.

İstinat Duvarını Aşan Araç, Ağaçlık Alana Uçtu, 4 Yaralı
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Kocaeli Başişkele’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde medyana gelen kazada, Harun Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir korkulukları aşarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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