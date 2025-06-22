Batman'daki At Ölümleri Artıyor

Batman’daki Raman Dağı eteklerinde kırsalda vurularak katledilen atların sayısı artıyor.

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Batman'daki At Ölümleri Artıyor
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Batman’daki Raman Dağı eteklerinde kırsalda vurularak öldürülen yabani yılkı atlarının sayısı 7’ye çıktı.

Bölgenin doğal yaşamında sıkça görülen yılkı atları, Raman Dağı eteklerinde otlanırken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak telef edildi.
Dün vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan 5 yılkı atının ölümünün ardından, olaydan haberdar olan köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sırasında iki yılkı atının daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle telef olan yılkı atlarının sayısı 7’ye çıktı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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