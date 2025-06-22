Zirai Dondan Sonra Şimdi de Kuraklık Alarmı

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Şemsi Bayraktar, kış yağışlarının mevsim normallerinin %32, geçen yılın ise %27 altında kaldığını, sıcaklıkların ise normallerin çok üzerinde gerçekleştiğini söyledi. 2025 Ocak ayının son 55 yılın en sıcak 3. ocak ayı olduğunu hatırlatan Bayraktar, ilkbahar yağışlarının gelmemesiyle kuraklığın etkisini artırdığını dile getirdi.

KONYA’DA BİÇERDÖVER GİRMEYEN TARLALAR VAR

Konya başta olmak üzere İç Anadolu’da da ciddi verim kayıpları yaşanıyor. Konya'da arpa verimi dekarda 50-150 kilogram arasında seyrederken, bazı çiftçiler ürününü hasat etmeyip tarlalarında hayvan otlatmaya başladı. Bayraktar, buğdayda da benzer bir verim düşüşünün beklendiğini belirtti.

İÇ ANADOLU’DA GENİŞ KAPSAMLI KURAKLIK

Bayraktar, Çankırı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde de arpa veriminin normalde dekarda 300-350 kilogram iken bu yıl 50-150 kilograma kadar düştüğünü aktardı. Aynı oranda düşüşün buğdayda da gözlendiğini ifade eden Şemsi Bayraktar, “Çiftçilerimiz maliyetini kurtaramadığı için ürününü hasat etmiyor” dedi.

SULU TARIM ALANLARINDA DA RİSK VAR

Kuraklığın sadece kuru tarım yapılan alanlarda değil, bazı sulu tarım alanlarında da etkili olmaya başladığını belirten Bayraktar, azalan su kaynakları nedeniyle sulu alanlarda da verim kayıplarının kaçınılmaz olacağını söyledi.

DESTEK ÇAĞRISI: FARK ÖDEMESİ ACİLEN GEREKLİ

Şemsi Bayraktar, özellikle buğday ve arpa üreticilerinin karşı karşıya kaldığı gelir kaybına karşılık olarak hükümete çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Zirai don afetinden zarar gören üreticilere yapılan yardımın, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için de uygulanması gerekir. Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, hangi ürüne ne kadar fark ödemesi yapılacağına karar verebilir. Bu yıl yaşanan afetler nedeniyle özellikle hububat üreticilerine yönelik fark ödemesi desteği hayati önemdedir.”

DESTEKLER EKİM DÖNEMİNDEN ÖNCE ULAŞMALI

Şemsi Bayraktar, planlanan fark ödemesi desteğinin üreticiye zamanında ulaştırılması gerektiğini vurguladı. “Hububat üreticileri için yapılacak yardım, ekim döneminden önce çiftçilerin eline geçmeli ki mağduriyetler giderilsin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA