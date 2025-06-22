Şeker Gibi Karpuzu Anlamanın Yolu Bu Kadar Basitmiş! Adanalılar Meğer Bu Tatkiği Uyguluyormuş

Ağırlık testinden geçmeli: Karpuzun boyutuna değil, ağırlığına dikkat edilmeli. Orta büyüklükte ama elinize aldığınızda beklenenden ağır gelen karpuzlar genellikle daha dolgun ve sulu olur.

Kurumuş sap en iyisi: Sapın tamamen kurumuş olması, karpuzun dalında yeterince beklediğini ve aromasının oturduğunu gösterir. Bu da daha tatlı ve lezzetli bir karpuz anlamına gelir.