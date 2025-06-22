Şeker Gibi Karpuzu Anlamanın Yolu Bu Kadar Basitmiş! Adanalılar Meğer Bu Tatkiği Uyguluyormuş
Yazın vazgeçilmez meyvesi karpuz, tezgâhlarda yerini alırken, doğru karpuzu seçmek isteyenler için Adanalılardan dikkat çeken bir tüyo geldi. Türkiye’nin en büyük karpuz üretim merkezlerinden biri olan Adana’da yetiştiriciler, lezzetli karpuz seçmenin sırrını küçük ama etkili detaylarda buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Pek çok kişi karpuzu tokatlayarak dolgunluğunu anlamaya çalışsa da, Adana’daki karpuz ustaları, işin püf noktasının kabuktaki doğal izler ve sap rengi olduğunu vurguluyor. Güneşte tam olgunlaşan ve yeterince şekerlenen karpuzlar, dış görünüşlerinden doğru ipuçları veriyor.
LEZZETİN İPUÇLARI KABUĞUNDA GİZLİ
Uzmanlara göre iyi bir karpuz seçmek için dikkat edilmesi gereken temel noktalar şöyle sıralanıyor:
Sarı sap tercih edilmeli: Karpuzun sapı sararmışsa bu, meyvenin dalında tam olgunlaştığını gösteriyor. Yeşil saplar ise henüz erken koparıldığının işareti.
Kabuk çatlaklarına bakın: Kabuk üzerinde örümcek ağına benzeyen ince çatlaklar, karpuzun içinin sulu ve tatlı olduğuna dair güçlü bir işarettir.
Ağırlık testinden geçmeli: Karpuzun boyutuna değil, ağırlığına dikkat edilmeli. Orta büyüklükte ama elinize aldığınızda beklenenden ağır gelen karpuzlar genellikle daha dolgun ve sulu olur.
Kurumuş sap en iyisi: Sapın tamamen kurumuş olması, karpuzun dalında yeterince beklediğini ve aromasının oturduğunu gösterir. Bu da daha tatlı ve lezzetli bir karpuz anlamına gelir.
YAZIN TADI DOĞRU SEÇİMLE GELİR
Adanalı üreticilerin yıllardır uyguladığı bu yöntemler sayesinde tüketiciler, serinletici yaz meyvesinin en lezzetli haline ulaşabiliyor. Uzmanlar, bu tüyoları uygulayarak "şeker gibi" karpuz seçmenin artık çok daha kolay olduğunu belirtiyor.