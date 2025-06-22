Sabancı Holding'den Sürpriz Adım

Sabancı Holding, 2029 vizyonu doğrultusunda dijital teknolojileri stratejik büyüme alanı olarak konumlandırarak organizasyonel yapısında önemli bir değişikliğe gitti. Holding, dijital alandaki yatırımlarını daha geniş perspektifle değerlendirmek ve bu alanda ölçeklenmeyi hızlandırmak amacıyla yeni bir yönetim modeli oluşturdu.

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Sabancı Holding'den Sürpriz Adım
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Yapılan düzenleme kapsamında, Sabancı Holding’e ait olan ve DxBV çatısı altında faaliyet gösteren dijital şirketler bundan böyle doğrudan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’e bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek. Böylece dijital odaklı karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

ENERJİ OPERASYONLARININ LİDERLİĞİNİ DE SÜRDÜRECEK

Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding CEO’luk görevini devralan Kıvanç Zaimler, bu sorumluluğunun yanı sıra holdingin yurtiçindeki ve küresel ölçekteki enerji operasyonlarını da yönetmeye devam edecek. Zaimler’in her iki alandaki liderliği, enerji ve dijital iş kolları arasında sinerjinin artırılmasını sağlayacak.

Sabancı Holding'den Sürpriz Adım - Resim : 1

AMAÇ BÜYÜMEYE HIZ KATMAK

Yeni yapılanmanın, dijital ve enerji yatırımlarının daha uyumlu ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak, büyüme girişimlerine odaklanmayı kolaylaştırmak ve yatırım süreçlerinde karar alma hızını artırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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