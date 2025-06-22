Sabancı Holding'den Sürpriz Adım

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Yapılan düzenleme kapsamında, Sabancı Holding’e ait olan ve DxBV çatısı altında faaliyet gösteren dijital şirketler bundan böyle doğrudan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’e bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek. Böylece dijital odaklı karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

ENERJİ OPERASYONLARININ LİDERLİĞİNİ DE SÜRDÜRECEK

Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding CEO’luk görevini devralan Kıvanç Zaimler, bu sorumluluğunun yanı sıra holdingin yurtiçindeki ve küresel ölçekteki enerji operasyonlarını da yönetmeye devam edecek. Zaimler’in her iki alandaki liderliği, enerji ve dijital iş kolları arasında sinerjinin artırılmasını sağlayacak.

AMAÇ BÜYÜMEYE HIZ KATMAK

Yeni yapılanmanın, dijital ve enerji yatırımlarının daha uyumlu ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak, büyüme girişimlerine odaklanmayı kolaylaştırmak ve yatırım süreçlerinde karar alma hızını artırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi