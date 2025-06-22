Kocaeli'de Otomobil Şarampole Devrildi

Kocaeli'de, bariyeri kırıp yüksekten düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Kocaeli'de Otomobil Şarampole Devrildi
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Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi mevkisinde, H.Ö. idaresindeki 34 GN 2923 plakalı otomobil, virajı alamayınca bariyere çarptı.

Bariyeri kırıp yaklaşık 3 metreden şarampole düşen otomobilin sürücüsü ile araçtaki S.Ö, A.Ö. ve E.Ö. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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