Kütahya’yı Karıştıran İddia! Tam 70 Milyon Dolar Değerinde, Vali Son Noktayı Koydu! Gerçek mi Değil mi?

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Kütahya’da polis ekiplerinin bir araçta 70 milyon dolar değerinde radyoaktif bir element olan kaliforniyum ele geçirdiği iddiasının ardından sosyal medyada ortalık karıştı. Bunun gerçek olamayacağı yönündeki paylaşımlara ilişkin Kütahya Valisi Musa Işın’dan yanıt geldi.

İşte sosyal medyaya damga vuran olayın perde arkasında yaşananlar…

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

TARTIŞMA YARATTI

Ekipler sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7,15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği öne sürüldü. Söz konusu haberin sosyal medyaya yansıması sonrası tartışma başladı.

VALİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Bu elementin gerçek olamayacağı yönündeki paylaşımlardan birinde Eray Bodur isimli kullanıcı, şunları söyledi: Güya radyoaktif Kaliforniyum bulunmuş. Eğer fotoğraftaki gerçek olsaydı o binadaki tüm polis memurları ölmüş olurdu. Ki kamerayı bile bozabilirdi 7,15 gram Kaliforniyum-252'nin aktivitesi 3,8 kCi yapar. Böylesine bir kaynağı tutarsanız tuttuğunuz son şey olur.

KALİFORNİYUM MU DEĞİL Mİ?

Söz konusu paylaşımların artmasının ardından Kütahya Valisi Musa Işın’dan bir açıklama geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunan Vali Işın ‘İlimizde 20 Haziran'da bir şahıs, kaliforniyum olduğunu ifade ettiği 7,15 gram madde ile yakalanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yapılan incelemede maddenin kaliforniyum olmadığı tespit edilmiş ise de bu madde incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir’ dedi.

SÜRÜCÜ İFADESİNDE NE DEDİ?

Şüpheli aracın sürücüsü B.G. bulunan maddenin kaliforniyum olduğunu, bu maddeyi yaklaşık 2 yıl önce Bursa'dan tanımadığı bir kişiden ücret ödemeden meraktan aldığını, internetten araştırdığında değerli olduğunu öğrendiği için sakladığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi