Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu

Gazlı içecekler, meyve suları ve enerji içecekleri sadece serinletici alternatifler değil; aynı zamanda karaciğer ve pankreas sağlığı açısından ciddi birer tehdit. Uluslararası çapta yürütülen yeni bir araştırma, tüm şeker türlerinin aynı etkiyi göstermediğini ortaya koyarak, özellikle sıvı formdaki şekerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

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Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu
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Farklı ülkelerden elde edilen geniş veri seti, 500 bini aşkın kişinin beslenme alışkanlıklarına dayanıyor. Yaklaşık 30 farklı bilimsel yayının analiz edildiği bu kapsamlı araştırma, sıvı şeker tüketiminin yani şekerli içeceklerin tip 2 diyabet, obezite ve insülin direnci gibi metabolik hastalık risklerini anlamlı şekilde artırdığını ortaya koydu.

Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu - Resim : 1

SIVI ŞEKER DAHA HIZLI EMİLİYOR

Uzmanlar, sıvı şekerin katı gıdalara kıyasla çok daha hızlı kana karıştığını belirtiyor. Nedeni ise sıvıların içinde lif, yağ veya protein bulunmaması. Bu da kan şekerinde ani yükselmelere ve ardından insülin seviyelerinde dalgalanmalara yol açıyor. Bu süreç, vücutta tokluk hissini engelliyor, karaciğerin yükünü artırıyor ve yağlanmayı tetikliyor.

BAĞIRSAKLARI DA ETKİLİYOR

Laboratuvar deneyleri ise başka bir önemli tehlikeyi gözler önüne seriyor: Tatlandırılmış içeceklerin bağırsak hücrelerini “yeniden programlayarak” şeker emilimini artırabileceği, bu durumun da metabolik dengeleri daha da bozabileceği tespit edildi.

Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu - Resim : 2

YETKİLİ KURUMLARDAN UYARILAR ART ARDA GELDİ

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sıvı formda tüketilen ilave şekerin zararlı etkilerine uzun süredir dikkat çekiyor. Kurumlar, şekerli içecek tüketiminin kademeli olarak azaltılmasını, bu içeceklerin soda ile seyreltilmesini ya da limon suyu gibi doğal alternatiflerle değiştirilmesini tavsiye ediyor.

GÜNDE 1 BARDAK AZALTMAK BİLE BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de günlük sadece bir adet şekerli içeceğin, şekersiz ya da su ile değiştirilmesinin bile yıllar içinde tip 2 diyabet riskini yüzde 10 oranında azaltabileceği yönünde.

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Kaynak: Haber Merkezi

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