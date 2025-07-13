Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti

Evcil hayvan sahipliği sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda sağlıklı bir beyin için de koruyucu bir faktör olabilir. İsviçreli bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, özellikle kediler ve köpeklerle vakit geçiren kişilerin yaşlılıkta zihinsel fonksiyonlarını daha iyi koruduğunu ortaya koydu.

Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti
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Zürih merkezli araştırma grubunun bulgularına göre, evcil hayvan sahiplerinin hafıza, dikkat ve konuşma gibi bilişsel yetileri zamanla daha az etkileniyor. Özellikle köpek besleyen bireylerde uzun süreli hafıza ve dikkat becerilerinde belirgin bir koruma gözlenirken, kedi sahiplerinde ise yaşa bağlı konuşma yavaşlamasının daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti - Resim : 1

BALIKLAR VE KUŞLARDA AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR

Çalışmada, diğer evcil hayvan türleri de incelendi. Ancak balıklar ve kuşlar, kediler ve köpekler kadar güçlü bir bilişsel fayda sunmadı. Uzmanlar, bu farkın nedenini duygusal bağın derinliğinde arıyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Adriana Rostekova'ya göre, kısa ömürlü ya da sosyal etkileşimi kısıtlı olan evcil hayvanlarla yeterince güçlü bir bağ kurulamadığı için bu hayvanlar bilişsel sağlığı desteklemekte yetersiz kalıyor.

Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti - Resim : 2

Dr. Rostekova, "Kedilerle kurulan sakin ilişki ya da köpeklerin sunduğu hareketli yaşam tarzı, zihni aktif tutan önemli etkileşimler sunuyor" açıklamasında bulundu. Özellikle köpek sahiplerinin günlük yürüyüş rutini, sosyal temas ve fiziksel hareketlilik sağladığı için beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaratıyor.

Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti - Resim : 3

SADECE SEVGİ YOK

Araştırmacılar bu bulguların, önceki çalışmalarla da örtüştüğünü belirtiyor. Daha önce yapılan nörolojik incelemelerde, köpeklerle düzenli temas kuran bireylerin beyin dalgalarında mutluluk ve gevşemeye işaret eden artışlar tespit edilmişti.

Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti - Resim : 4

Bu bilgiler ışığında uzmanlar, yalnızca duygusal tatmin değil, bilişsel sağlık açısından da bir evcil hayvanla yaşamanın uzun vadede ciddi faydalar sağlayabileceğini ifade ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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