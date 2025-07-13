Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı

Cilt sağlığını korumak ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek isteyenler için uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beslenme uzmanları, cildin elastikiyetini artıran, kırışıklıkları azaltan ve iç organlarla eklemlerin daha iyi çalışmasını sağlayan kolajen açısından zengin gıdaların listesini paylaştı. Hayvansal ve bitkisel kaynakların birlikte yer aldığı liste, farklı beslenme tarzına sahip bireylerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturuldu.

Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı - Resim : 1

KOLAJEN NEDEN ÖNEMLİ?

Vücudun en temel yapı taşlarından biri olan kolajen, cilt dokusundan kemiklere, kaslardan kıkırdağa kadar pek çok sistemi destekliyor. Vücutta bulunan proteinlerin yaklaşık üçte birini oluşturan kolajen, yaş ilerledikçe doğal olarak azalmaya başlıyor. Özellikle 30 yaş sonrası bu azalma hızlandığı için dışarıdan alınan kolajen destekleri ve besinlerle takviye yapılması büyük önem taşıyor.

İşte uzmanlara göre kolajen üretimini destekleyen en güçlü besinler:

1. Yağlı balıklar
Somon, sardalya ve uskumru gibi yağ oranı yüksek balıklar kolajen açısından oldukça zengindir. Özellikle balığın derisi, bu proteinin en yoğun bulunduğu bölgedir. Bu nedenle, balığı kabuğuyla birlikte tüketmek öneriliyor.

2. Kemik suyu
Uzun saatler boyunca kaynatılan kemik, kıkırdak ve tendonlardan elde edilen kemik suyu, vücuda tip 1 kolajen başta olmak üzere çeşitli aminoasit ve mineraller kazandırır. Bu besin, cilt, saç ve tırnak sağlığında oldukça etkilidir.

3. Kırmızı etin özel bölümleri
Sığır ve domuz eti gibi bazı kırmızı et türleri kolajen bakımından oldukça zengindir. Özellikle bağ doku ve tendon içeren bölümler, örneğin kaburga eti, kolajen desteği açısından öne çıkar.

4. Tavuk ve hindi derisi
Beyaz et sevenler için iyi haber: Tavuk ve hindinin derisi, yüksek miktarda kolajen içeriyor. But ve kanat gibi parçalar daha yüksek protein desteği sunarken, göğüs eti kolajen açısından daha düşüktür.

5. İstiridye ve diğer deniz ürünleri
İstiridye; bakır, çinko ve kolajen sentezinde kritik rol oynayan aminoasitler olan lizin ile prolin bakımından oldukça zengindir. Deniz ürünleri genel olarak kolajen üretimini destekleyen önemli kaynaklardır.

Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı - Resim : 2

6. Yumurta beyazı
Yumurta doğrudan kolajen içermese de, içeriğindeki aminoasitler sayesinde vücudun kolajen üretimini destekler. Özellikle prolin ve lizin içeriği ile öne çıkar.

7. Sarımsak
Antienflamatuar etkileriyle bilinen sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda kolajen üretimini de artırır. İçeriğindeki çinko, C vitamini ve kükürt, bu süreçte etkin rol oynar.

8. Kırmızı dolmalık biber
Bol miktarda C vitamini içeren bu sebze, kolajen sentezinin temel yapı taşıdır. Et veya balık gibi kolajen kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde etkisi daha da artar.

9. Baklagiller
Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller yalnızca protein değil, aynı zamanda kolajen sentezini destekleyen magnezyum ve silisyum da sağlar.

İslam Memiş: Büyük Zarar Edeceklerİslam Memiş: Büyük Zarar EdeceklerEkonomi

Ne Dubai Çikolatası Ne Maraş Dondurması! Kilosu 1000 Liradan Satılıyor: Kavurucu Sıcakta Kapış Kapış GidiyorNe Dubai Çikolatası Ne Maraş Dondurması! Kilosu 1000 Liradan Satılıyor: Kavurucu Sıcakta Kapış Kapış GidiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
gıda Sağlık
Son Güncelleme:
Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler
Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor