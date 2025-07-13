Cildi Gençleştiren Kolajen Deposu Besinler Açıklandı! Uzmanlar Listeyi Yazdı

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Beslenme uzmanları, cildin elastikiyetini artıran, kırışıklıkları azaltan ve iç organlarla eklemlerin daha iyi çalışmasını sağlayan kolajen açısından zengin gıdaların listesini paylaştı. Hayvansal ve bitkisel kaynakların birlikte yer aldığı liste, farklı beslenme tarzına sahip bireylerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturuldu.

KOLAJEN NEDEN ÖNEMLİ?

Vücudun en temel yapı taşlarından biri olan kolajen, cilt dokusundan kemiklere, kaslardan kıkırdağa kadar pek çok sistemi destekliyor. Vücutta bulunan proteinlerin yaklaşık üçte birini oluşturan kolajen, yaş ilerledikçe doğal olarak azalmaya başlıyor. Özellikle 30 yaş sonrası bu azalma hızlandığı için dışarıdan alınan kolajen destekleri ve besinlerle takviye yapılması büyük önem taşıyor.

İşte uzmanlara göre kolajen üretimini destekleyen en güçlü besinler:

1. Yağlı balıklar

Somon, sardalya ve uskumru gibi yağ oranı yüksek balıklar kolajen açısından oldukça zengindir. Özellikle balığın derisi, bu proteinin en yoğun bulunduğu bölgedir. Bu nedenle, balığı kabuğuyla birlikte tüketmek öneriliyor.

2. Kemik suyu

Uzun saatler boyunca kaynatılan kemik, kıkırdak ve tendonlardan elde edilen kemik suyu, vücuda tip 1 kolajen başta olmak üzere çeşitli aminoasit ve mineraller kazandırır. Bu besin, cilt, saç ve tırnak sağlığında oldukça etkilidir.

3. Kırmızı etin özel bölümleri

Sığır ve domuz eti gibi bazı kırmızı et türleri kolajen bakımından oldukça zengindir. Özellikle bağ doku ve tendon içeren bölümler, örneğin kaburga eti, kolajen desteği açısından öne çıkar.

4. Tavuk ve hindi derisi

Beyaz et sevenler için iyi haber: Tavuk ve hindinin derisi, yüksek miktarda kolajen içeriyor. But ve kanat gibi parçalar daha yüksek protein desteği sunarken, göğüs eti kolajen açısından daha düşüktür.

5. İstiridye ve diğer deniz ürünleri

İstiridye; bakır, çinko ve kolajen sentezinde kritik rol oynayan aminoasitler olan lizin ile prolin bakımından oldukça zengindir. Deniz ürünleri genel olarak kolajen üretimini destekleyen önemli kaynaklardır.

6. Yumurta beyazı

Yumurta doğrudan kolajen içermese de, içeriğindeki aminoasitler sayesinde vücudun kolajen üretimini destekler. Özellikle prolin ve lizin içeriği ile öne çıkar.

7. Sarımsak

Antienflamatuar etkileriyle bilinen sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda kolajen üretimini de artırır. İçeriğindeki çinko, C vitamini ve kükürt, bu süreçte etkin rol oynar.

8. Kırmızı dolmalık biber

Bol miktarda C vitamini içeren bu sebze, kolajen sentezinin temel yapı taşıdır. Et veya balık gibi kolajen kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde etkisi daha da artar.

9. Baklagiller

Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller yalnızca protein değil, aynı zamanda kolajen sentezini destekleyen magnezyum ve silisyum da sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi