ÖSYM Başkanı Ersoy Duyurdu: Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 19 Temmuz'da engelli adaylara yönelik uluslararası düzeyde dört beceri temelli İngilizce sınavı düzenleneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy Duyurdu: Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak
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YKS maratonunun tamamlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ersoy, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek özel bir sınavın duyurusunu kamuoyuyla paylaştı.

ÖSYM Başkanı Ersoy Duyurdu: Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak - Resim : 1

BİR İLK YAŞANACAK

Ersoy, 19 Temmuz’da uygulanacak sınavla ilgili olarak, "ÖSYM tarafından Türkiye’de ilk kez engelli adaylar için uluslararası standartlarda, dört temel beceriye (okuma, yazma, dinleme, konuşma) dayalı İngilizce dil sınavı düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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