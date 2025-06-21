YKS Maratonu Başladı: Milyonlarca Aday Ter Döküyor

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün yapılıyor. AYT ve YDT ise pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

Son Güncelleme:
YKS Maratonu Başladı: Milyonlarca Aday Ter Döküyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlıyor. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara 165 dakika süre verilecek. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarından toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylar sınav binalarına en geç saat 10.00’da alındı.

İKİNCİ OTURUM YARIN

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Adaylara 180 dakika süre verilecek olan bu sınavda Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler testinden toplam 40 soru yöneltilecek. Aynı gün öğleden sonra saat 15.45’te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak ve 80 soru içerecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek. Belgede sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ile adayların fotoğrafları yer alıyor. Adayların sınav günü geç kalmamaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 28 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenebilecek. Sınav süreci tamamlandıktan sonra tercih dönemi başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
YKS ÖSYM
Son Güncelleme:
Eğitim Yılı Sorunlarla Kapandı: Okullar Ne Temiz Ne Güvenli Başladı Eğitim Yılı Sorunlarla Kapandı: Okullar Ne Temiz Ne Güvenli Başladı
Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir
Bakan Tekin Açıkladı! Okullarda Önlük Geri Dönüyor Bakan Tekin Açıkladı! Okullarda Önlük Geri Dönüyor
20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı? 20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
THY Avrupa Devine Ortak Oluyor THY Avrupa Devine Ortak Oluyor
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu Jeopolitik Gerilimler Borsayı Etkiledi: Haftanın Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
23 Kiloya Kadar Düşmüştü... Acı Haber Geldi: Nihal Candan Hayatını Kaybetti Nihal Candan'dan Acı Haber Geldi