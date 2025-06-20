Eğitim Yılı Sorunlarla Kapandı: Okullar Ne Temiz Ne Güvenli Başladı

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BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yılın başından sonuna kadar eğitim sisteminde yaşanan aksaklıkların altını çizen Öğretici, temizlik, güvenlik, öğretmen atamaları ve maaşlara dair birçok sorunun çözülmeden yeni döneme devredildiğini söyledi.

'OKULLAR BAKIMSIZ KALDI'

Öğretici, okulların yeni eğitim yılına yeterli temizlik personeli olmadan başladığını belirtti. İşkur aracılığıyla görevlendirilen temizlik personelinin yerini, bu yıl "İUP" adı verilen ve çok daha düşük ücret teklif edilen bir modelin aldığını ancak bu sistemin işlemediğini kaydetti. "120 bin kişilik başvuru beklentisine karşılık 30 bin kişi bile müracaat etmedi" diyen Öğretici, eğitimin hijyenik olmayan koşullarda başladığını vurguladı.

'GÜVENLİK ZAFİYETİ'

Temizlik kadar güvenliğin de göz ardı edildiğine dikkat çeken Öğretici, okullarda güvenlik görevlisi eksikliği nedeniyle birçok öğretmen ve öğrencinin yıl içinde saldırıya uğradığını ifade etti. "Elini kolunu sallayan herkes okula girdi. Bu kabul edilemez" dedi.

'SÖZLER TUTULMADI'

2024 yılı içinde yeniden ele alınan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşılamadığını söyleyen Öğretici, bir önceki Milli Eğitim Bakanı’nın söz verdiği "uzman öğretmenlikte 5 yıl şartı"nın bile düzenlemeye yansıtılmadığını belirtti. Kanunun, AYM tarafından iptal edilen bazı maddelerin yeniden düzenlenmesinden öteye geçmediğini belirterek, "Paydaşların olmadığı bir yasa, kalıcı olamaz" dedi.

'BİNLERCE ÖĞRETMEN MAĞDUR'

Mülakat sisteminin adaletsizlik ürettiğini vurgulayan Öğretici, öğretmen atamalarında KPSS puanlarının çoğu zaman dikkate alınmadığını, bazı adaylara puan farkları verilerek 1611 öğretmenin kontenjan dışı bırakıldığını açıkladı.

Yaklaşık 2300 proje okulunda öğretmen ve yönetici atamalarının keyfi yapıldığını belirten Öğretici, "Okulda kalan neden kaldığını, ayrılan neden gittiğini bilmiyor. Bu sistem mağduriyet üretiyor" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Yıl boyunca norm fazlası atamalar, il içi ve dışı tayin sorunları, ücretli öğretmenlik uygulamaları gibi köklü problemlerin sürdüğünü hatırlatan Öğretici, "Umuyoruz ki bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu sorunlar görülür ve çözüm için adım atılır" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Eğitimdeki yapısal sorunların çözülmesi için mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Mehmet Alper Öğretici, öğretmenlere hitaben, "Size iyi tatiller öğretmenim" diyerek açıklamasını tamamladı.