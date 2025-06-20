Eğitim Yılı Sorunlarla Kapandı: Okullar Ne Temiz Ne Güvenli Başladı

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 2024-2025 eğitim yılının temizlik ve güvenlik sorunlarıyla başladığını, öğretmenlik meslek yasası ve mülakat sistemindeki adaletsizliklerle devam ettiğini belirterek "Bu yıl da eğitimde çözülmeyen sorunlarla kapandı" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Eğitim Yılı Sorunlarla Kapandı: Okullar Ne Temiz Ne Güvenli Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yılın başından sonuna kadar eğitim sisteminde yaşanan aksaklıkların altını çizen Öğretici, temizlik, güvenlik, öğretmen atamaları ve maaşlara dair birçok sorunun çözülmeden yeni döneme devredildiğini söyledi.

'OKULLAR BAKIMSIZ KALDI'

Öğretici, okulların yeni eğitim yılına yeterli temizlik personeli olmadan başladığını belirtti. İşkur aracılığıyla görevlendirilen temizlik personelinin yerini, bu yıl "İUP" adı verilen ve çok daha düşük ücret teklif edilen bir modelin aldığını ancak bu sistemin işlemediğini kaydetti. "120 bin kişilik başvuru beklentisine karşılık 30 bin kişi bile müracaat etmedi" diyen Öğretici, eğitimin hijyenik olmayan koşullarda başladığını vurguladı.

'GÜVENLİK ZAFİYETİ'

Temizlik kadar güvenliğin de göz ardı edildiğine dikkat çeken Öğretici, okullarda güvenlik görevlisi eksikliği nedeniyle birçok öğretmen ve öğrencinin yıl içinde saldırıya uğradığını ifade etti. "Elini kolunu sallayan herkes okula girdi. Bu kabul edilemez" dedi.

Eğitim Yılı Sorunlarla Kapandı: Okullar Ne Temiz Ne Güvenli Başladı - Resim : 1

'SÖZLER TUTULMADI'

2024 yılı içinde yeniden ele alınan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun beklentileri karşılamadığını söyleyen Öğretici, bir önceki Milli Eğitim Bakanı’nın söz verdiği "uzman öğretmenlikte 5 yıl şartı"nın bile düzenlemeye yansıtılmadığını belirtti. Kanunun, AYM tarafından iptal edilen bazı maddelerin yeniden düzenlenmesinden öteye geçmediğini belirterek, "Paydaşların olmadığı bir yasa, kalıcı olamaz" dedi.

'BİNLERCE ÖĞRETMEN MAĞDUR'

Mülakat sisteminin adaletsizlik ürettiğini vurgulayan Öğretici, öğretmen atamalarında KPSS puanlarının çoğu zaman dikkate alınmadığını, bazı adaylara puan farkları verilerek 1611 öğretmenin kontenjan dışı bırakıldığını açıkladı.

Yaklaşık 2300 proje okulunda öğretmen ve yönetici atamalarının keyfi yapıldığını belirten Öğretici, "Okulda kalan neden kaldığını, ayrılan neden gittiğini bilmiyor. Bu sistem mağduriyet üretiyor" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Yıl boyunca norm fazlası atamalar, il içi ve dışı tayin sorunları, ücretli öğretmenlik uygulamaları gibi köklü problemlerin sürdüğünü hatırlatan Öğretici, "Umuyoruz ki bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu sorunlar görülür ve çözüm için adım atılır" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Eğitimdeki yapısal sorunların çözülmesi için mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Mehmet Alper Öğretici, öğretmenlere hitaben, "Size iyi tatiller öğretmenim" diyerek açıklamasını tamamladı.

'Okul Temizliğinden Tasarruf' Meclis Gündeminde'Okul Temizliğinden Tasarruf' Meclis GündemindeGüncel

Etiketler
Okul Öğretmen
Son Güncelleme:
Asla Cevap Verilmemesi Gereken Sorular: Bu Tuzağa Sakın Düşmeyin Asla Cevap Verilmemesi Gereken Sorular: Bu Tuzağa Sakın Düşmeyin
Okullarda 'Tatil Zili' Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Karne Alıyor Okullarda 'Tatil Zili' Heyecanı
Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir
20 Milyon Öğrenci Karne Heyecanı İçin Geri Sayıma Başladı 20 Milyon Öğrenci Karne İçin Geri Sayıma Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor
ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın