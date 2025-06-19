20 Milyon Öğrenci Karne Heyecanı İçin Geri Sayıma Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 20 milyon öğrenci heyecanla karne zilini bekliyor. Öğrenciler karne heyecanın ardından yaz tatiline girecek olsa da katılmak isteyenler için 12 farklı alanda zanaat kursları verilecek. Öğrencilere LGS sonuçları için ise temmuz ayını bekleyecek.

Son Güncelleme:
20 Milyon Öğrenci Karne Heyecanı İçin Geri Sayıma Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girecek.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı.

3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu yarınki son ders zilinin ardından atacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da yapılacak.

Öğretmenler ise 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.

MEB, geçen yılda olduğu gibi "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.

MEB ve ÖSYM 2025 Sınav Görevlisi Ücretleri Belli Oldu: LGS, YKS, ALES ve DGS'de Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sorumlusu Ne Kadar Alacak?MEB ve ÖSYM 2025 Sınav Görevlisi Ücretleri Belli Oldu: LGS, YKS, ALES ve DGS'de Gözetmen, Salon Başkanı, Bina Sorumlusu Ne Kadar Alacak?Güncel

MEB'den 'Devamsızlık' Kararı! O Öğrenciler İçin Harekete GeçtiMEB'den 'Devamsızlık' Kararı! O Öğrenciler İçin Harekete GeçtiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
MEB Okul
Son Güncelleme:
Türkiye ile Avrupa Arasında Eğitim Enflasyonu Uçurumu: Fark Tam 65 Kat! Türkiye ile Avrupa Arasında Eğitim Enflasyonu Uçurumu
1 Milyonun Üzerinde Öğrenci Girecek: LGS'de Geri Sayım Başladı LGS'de Geri Sayım Başladı
YLSY 2024 Sonuçları Duyuruldu! 22 Ülkede Eğitim Alacaklar YLSY 2024 Sonuçları Duyuruldu, 22 Ülkede Eğitim Alacaklar
30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı 30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı
19 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: 12 Burç İçin de Dikkat Etmesi Gereken Bir Gün 19 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: 12 Burç İçin de Dikkat Etmesi Gereken Bir Gün
ÖSYM, 10 Yılda Kasasını Doldurdu! Ücretsiz LGS, ‘Altın Gibi’ YKS ÖSYM, 10 Yılda Kasasını Doldurdu! Ücretsiz LGS, ‘Altın Gibi’ YKS
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı
TEMU'dan Bomba Türkiye Kararı! Siparişlerde 1 Ay Beklemeye Son, 1 Günde Teslimat Yapılacak TEMU'dan Türkiye İçin 1 Günde Teslimat Kararı
Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti Teknoloji Devi Çalışan Yerine Yapay Zekayı Seçti
Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği