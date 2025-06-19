20 Milyon Öğrenci Karne Heyecanı İçin Geri Sayıma Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girecek.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı.

3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu yarınki son ders zilinin ardından atacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da yapılacak.

Öğretmenler ise 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.

MEB, geçen yılda olduğu gibi "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA